Мужчина потратил 700 тысяч долларов на рекламу сына

Мальчика зовут Ю-Кун. Ребенок не модель и не вундеркинд, а просто сын отца, который считает, что милоту чада должен видеть весь город. Однако самому мальчику не нравится популярность. Более того, Ю-Куну даже стыдно за поступок отца.