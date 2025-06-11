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Мужчина потратил 700 тысяч долларов на рекламу сына

Японец таким образом похвастался милой внешностью мальчика.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
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Билборд в Токио, на котором отец разместил фото сына
Источник: South China Morning Post

Глава токийской компании, которая занимается продажей недвижимости, разместил фотографию сына за 100 миллионов иен — примерно 54,3 миллиона рублей — на билбордах возле пешеходных мостов, в автобусах и магазинах рядом с домами. Об этом написала газета South China Morning Post.

Мальчика зовут Ю-Кун. Ребенок не модель и не вундеркинд, а просто сын отца, который считает, что милоту чада должен видеть весь город. Однако самому мальчику не нравится популярность. Более того, Ю-Куну даже стыдно за поступок отца.

Японцы отреагировали на огромные фото ребенка неоднозначно. Так, некоторые посчитали, что таким образом мужчина признался в светлых чувствах сыну. Другие же написали в соцсетях, что «любовь отца как гора, но эмоции этого японского папы слишком тяжелые».

Ранее в Китае ребенок вызвал полицию из-за новогоднего презента. Оказалось, что родитель забрал у мальчика подаренные деньги.