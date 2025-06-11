Певец Дмитрий Колдун отмечает 40-летие

Как позже рассказывал Колдун, Дробыш им практически не занимался, и он решил ехать на европейский песенный конкурс, который мог бы помочь ему «не остаться на обочине». «Никто ничего не делал, и я подумал, что нужно ехать на “Евровидение”. Конкурс был единственным способом не кануть в глубокий колодец, который “сожрал” всех предыдущих фабрикантов. Я долго Дробыша убеждал. Он все время упирался, сопротивлялся. Говорил, что не видит меня на этом конкурсе, что я не готов, что у него был неудачный опыт с Наташей Подольской», — рассказывал Колдун в беседе с Марком Андерсоном для HiFi-стриминга «Звук».