В Самаре вынесли приговор художнице за госизмену

САМАРА, 11 июн — РИА Новости. Самарский областной суд назначил 20 лет колонии художнице Ирине Измайловой за госизмену, а также изготовление и хранение взрывчатых веществ для украинских спецслужб, сообщила РИА Новости ее адвокат Евгения Рыжкова.
«Приговор (Самарского областного суда — ред.) — 20 лет колонии, плюс 1 год 6 месяцев ограничения свободы со штрафом в 250 тысяч рублей. Признали виновной по всем статьям. Приговор будем обжаловать», — сказала адвокат, отвечая на вопрос РИА Новости о приговоре ее подзащитной Измайловой.
Гособвинение запрашивало для Измайловой 24 года лишения свободы, уточнила Рыжкова.
Позже Самарский областной суд подтвердил в своем Telegram-канале информацию о приговоре Измайловой. В сообщении указано, что за совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, она будет отбывать 20 лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее ФСБ сообщила, что в Самарской области задержаны двое россиян, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины. Среди задержанных — Измайлова И. О., 1989 года рождения, причастная к подготовке диверсий с использованием самодельных взрывных устройств на объектах оборонного комплекса. По данным ФСБ, в 2022 году ее завербовали в Молдавии, угрожая насилием в отношении близких родственников, проживающих на Украине. Против Измайловой было возбуждено дело по статьям о госизмене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
В августе 2024 года Рыжкова сообщала РИА Новости, что после изготовления взрывчатых веществ ее подзащитная одумалась и уничтожила их. В 2023 году у девушки изъяли стол, на котором она изготавливала взрывчатку, и обнаружили на нем 0,25 грамма взрывчатого вещества. После этого было возбуждено дело о хранении взрывчатых веществ, уточняла Рыжкова.
Адвокат сообщала, что на закрытых заседаниях в Самарском областном суде ее подзащитная признавала вину только в изготовлении взрывчатых веществ.
По данным из открытых источников, у Измайловой была художественная мастерская. В своей группе в соцсети «ВКонтакте» она размещала собственные иллюстрации и портреты. На сайте Добро.рф указано, что Измайловой 36 лет, она является волонтером.