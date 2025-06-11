В Самаре вынесли приговор художнице за госизмену

Ранее ФСБ сообщила, что в Самарской области задержаны двое россиян, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины. Среди задержанных — Измайлова И. О., 1989 года рождения, причастная к подготовке диверсий с использованием самодельных взрывных устройств на объектах оборонного комплекса. По данным ФСБ, в 2022 году ее завербовали в Молдавии, угрожая насилием в отношении близких родственников, проживающих на Украине. Против Измайловой было возбуждено дело по статьям о госизмене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.