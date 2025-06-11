Глава Роспотребнадзора оценила идею бесплатного питания для школьников

«Было бы конечно очень хорошо, если бы мы могли так сделать. Но здесь, как уже было сегодня сказано, нужно очень хорошо все просчитать, взвесить и понять, есть ли у нас такие возможности. А организованное питание для любых категорий, хорошо организованное, сбалансированное, рациональное, конечно, всегда хорошо», — сказала Попова, отвечая на вопрос депутата.