Глава Роспотребнадзора оценила идею бесплатного питания для школьников

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Предложение ввести обязательное бесплатное питание для учеников средней школы нужно просчитать и взвесить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Госдуме 11 июня проходит правительственный час, посвященный охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный в ходе заседания спросил у главы ведомства, как Попова относится к инициативе партии ввести обязательное бесплатное питание для всех школьников средней школы.
«Было бы конечно очень хорошо, если бы мы могли так сделать. Но здесь, как уже было сегодня сказано, нужно очень хорошо все просчитать, взвесить и понять, есть ли у нас такие возможности. А организованное питание для любых категорий, хорошо организованное, сбалансированное, рациональное, конечно, всегда хорошо», — сказала Попова, отвечая на вопрос депутата.