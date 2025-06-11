В Крыму женщина пыталась получить выплату за бывшего мужа, погибшего на СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Уголовное дело заведено на жительницу города Саки в Крыму, которая пыталась получить выплату в связи со смертью в ходе СВО бывшего мужа, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
Установлено, что жительница города Саки предоставила в военный комиссариат подложные документы, якобы дающие право на получение единовременной выплаты в связи со смертью супруга, проходившего службу в качестве военнослужащего в ходе специальной военной операции. При этом заявительница умышленно скрыла факт расторжения брака, что является основанием для отказа в выплате, отметили в ведомстве.
«Действуя таким образом, она предоставила заведомо ложные сведения, что могло повлечь причинение ущерба федеральному бюджету в особо крупном размере. В отношении задержанной следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере)» , — говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.