В Крыму женщина пыталась получить выплату за бывшего мужа, погибшего на СВО

Установлено, что жительница города Саки предоставила в военный комиссариат подложные документы, якобы дающие право на получение единовременной выплаты в связи со смертью супруга, проходившего службу в качестве военнослужащего в ходе специальной военной операции. При этом заявительница умышленно скрыла факт расторжения брака, что является основанием для отказа в выплате, отметили в ведомстве.