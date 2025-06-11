Первый год Вячеслава Федорищева: перезапуск культурной жизни Самарской области

В Доме культуры «Искра» в Красной Глинке запланирован капитальный ремонт, включая приведение в порядок подпорной стенки рядом с зданием. В настоящее время проект реконструкции прошёл экспертизу, а общая стоимость работ составляет порядка 320 миллионов рублей. Проект поддержан губернатором региона и находится на его особом контроле. Несмотря на то, что сейчас коллектив работает «вне дома» — в другом ДК — Дом культуры остаётся востребованным среди жителей района. Само здание и прилегающий сквер находятся в запустении, и уже несколько лет учреждение не функционирует. Как сообщают власти, через два года «Искра» станет современным Домом культуры с профессиональным оборудованием, творческими коллективами и коворкингом для молодёжи.