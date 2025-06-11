Первый год Вячеслава Федорищева: перезапуск культурной жизни Самарской области

В первых материалах цикла статей об итогах первого года работы губернатора Вячеслава Федорищева мы изучали динамику развития промышленности, меры поддержки бойцов СВО и спортивную жизнь Самарской области. Сегодня — о другом ресурсе региона, который сложно измерить в цифрах, но невозможно недооценить по влиянию. О культуре. С момента назначения Вячеслава Федорищева временно исполняющим обязанности губернатора прошёл ровно год. И хотя за такой срок сложно ожидать масштабных трансформаций, первые изменения в культурной политике области уже очевидны.
Программа «Культурные люди» и объекты в регионах.
Одним из ключевых направлений стала региональная программа «Культурные люди», рассчитанная на 2025−2029 годы. Программа охватывает сразу несколько уровней — от модернизации материально-технической базы до поддержки творческих инициатив. За год в области отремонтировали более 50 учреждений культуры, оборудование было обновлено в 75.
Часть этой работы заметна прежде всего по линии национального проекта «Культура». В 2024 году в регионе капитально отремонтировали десять объектов: сельские дома культуры, школу искусств, музей, театр юного зрителя. Новое оснащение получили пять музеев, а в детские школы искусств поступили музыкальные инструменты и методические материалы. Также была открыта новая партия кинозалов — шесть площадок в разных муниципалитетах.
Театры, музеи, выставки.
Один из самых заметных объектов года — театр для детей и молодёжи «Мастерская». Он разместился в здании бывшего кинотеатра «Россия», построенного в 1963 году и долгое время находившегося в запустении. После масштабной реконструкции, завершённой в 2025 году, театр получил два зала, репетиционные помещения, гримёрки, студию звукозаписи и полноценную детскую театральную студию. Здание модернизировано технически — обновлены системы вентиляции и водоснабжения, установлено современное сценическое и световое оборудование. Открытие театра стало значимым не только для Самары, но и для всей системы детской театральной культуры региона.
Обновления коснулись и менее масштабных, но важных объектов. В Новокуйбышевске начал работать театр «Время тайн», ориентированный на молодую аудиторию и экспериментальные постановки.
В Доме культуры «Искра» в Красной Глинке запланирован капитальный ремонт, включая приведение в порядок подпорной стенки рядом с зданием. В настоящее время проект реконструкции прошёл экспертизу, а общая стоимость работ составляет порядка 320 миллионов рублей. Проект поддержан губернатором региона и находится на его особом контроле. Несмотря на то, что сейчас коллектив работает «вне дома» — в другом ДК — Дом культуры остаётся востребованным среди жителей района. Само здание и прилегающий сквер находятся в запустении, и уже несколько лет учреждение не функционирует. Как сообщают власти, через два года «Искра» станет современным Домом культуры с профессиональным оборудованием, творческими коллективами и коворкингом для молодёжи.
В конце 2024 года губернатор сообщил о новой программе «100 объектов культурного наследия», рассчитанной до 2030 года. Она охватывает самые значимые архитектурные и исторические памятники региона, многие из которых долгие годы нуждались в восстановлении.
Вячеслав Федорищев подчеркнул: «Вопрос исторического поселения Самары крайне важный, это будущее развитие областной столицы. При этом здесь много сложностей и нюансов. Прежде от властей было много заявлений и намерений. Мы действуем системно и планомерно. Шаг за шагом».
На фоне инфраструктурных изменений не осталась без внимания и содержательная часть. В Самарском художественном музее в апреле открылась выставка «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» (0+), приуроченная к 80-летию Победы. В экспозиции — более 250 произведений живописи, графики, скульптуры, а также письма, стихи и дневники фронтовых художников. Проект поддержан на федеральном уровне и сопровождается лекциями, экскурсиями и тематическими встречами.
Сам музей за последний год получил обширное техническое обновление. Закуплены 51 витрина и 27 мобильных выставочных стендов с регулируемым освещением, установлены подиумы для скульптур, новое выставочное и архивное оборудование. Среди новинок — специальный реставрационный стол и система освещения в нескольких залах.
Активное развитие культурной сферы в Самарской области сопровождается тесным сотрудничеством с ведущими федеральными учреждениями. Так, губернатор Вячеслав Федорищев был назначен председателем Попечительского совета филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре.
«Первый этап — создание музея — прошел успешно. Сейчас находимся на второй ступени — стараемся сделать этот институт системным. Основные задачи — углубить взаимодействие филиала и области в сфере образования, дополнить процесс обучения в архитектурных и художественных учреждениях», — приводит слова Вячеслава Федорищева пресс-служба галереи.
В апреле этого года в Третьяковке открылась выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» (16+), где представлены работы таких выдающихся художников, как Винсент Ван Гог, Клод Моне, Поль Сезанн и Анри Матисс из коллекции одного из крупнейших российских коллекционеров начала XX века. Выставка стала значимым культурным событием для региона и продлится до конца сентября.
Помимо этого, филиал был признан «Музеем года» на XIII Премии The Art Newspaper Russia — престижной национальной награде, подтверждающей высокий уровень работы музея и его вклад в развитие культурной жизни Самарской области.
Малые точки роста: библиотеки и кластеры.
Важная часть культурной работы — развитие на местах. В 2025 году в Самаре планируется капитальный ремонт Детской библиотеки № 3, которая располагается по адресу ул. Стара-Загора, 141. В здании планируется обновление систем отопления, вентиляции, водоснабжения и электроснабжения, установка охранной и пожарной сигнализации, а также создание безбарьерной среды. Библиотека станет многофункциональным культурным центром под названием «Тепло-Энергия-Библиотека».
Пространство будет трансформируемым — его смогут использовать для мероприятий, чтения, лекций, мастер-классов и театральных показов. Посетители получат доступ к ресурсам Национальной Электронной Библиотеки, «ЛитРес» и Wi-Fi.
«В рамках нацпроекта “Культура” в Самарской области уже открыто 37 модельных библиотек — это самый высокий показатель среди регионов страны», — рассказал губернатор.
Продолжением работы с культурной инфраструктурой стали креативные мини-кластеры. Это проект «Пространство смыслов и возможностей», реализуемый в районных и городских домах культуры. В 2025 году кластеры открываются в 11 муниципалитетах, включая Кинель, Октябрьск, Сызрань, а также Борский, Исаклинский и другие районы. Каждый кластер формируется на основе локальных запросов: в Кинеле, например, создан молодежный центр «#ПроДвиж» — пространство для общения, творчества и мастер-классов. В Октябрьске на базе культурного комплекса «Октябрьский» объединяются театральные студии, появится площадка для обучения сценическому мастерству и режиссуре.
Первый год работы губернатора Федорищева в сфере культуры можно охарактеризовать как год восстановления и запуска. Регион делал ставку на инфраструктуру, но не забыл и о содержании. То, что ещё недавно воспринималось как задача «на потом», стало частью текущей повестки. Это не отменяет вопросов и вызовов, но даёт отправную точку: в учреждения возвращается публика, а в культуру — внимание.
Продолжение цикла материалов, посвященных итогам первого года Вячеслова Федорищева в качестве главы Самарской области, читайте на нашем сайте в ближайшее время.
—-
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.