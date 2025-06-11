В одном из районов Ростовской области нарушили безопасность при хранении зерна

В Волгодонском районе Ростовской области во время внеплановой проверки выявили нарушения правил в сфере безопасности зерна. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
Проверку провели по согласованию с прокуратурой после того, как в документации ФГИС «Зерно» трижды фиксировали «несоответствие потребительских свойств партии зерна по содержанию кислотного числа масла».
Также выяснилось, что сельхозпроизводитель перевозил грузы без сопроводительных документов, и это усложняло прослеживаемость продукции.
После проверки нарушителям напомнили о важности существующих требований. Также были возбуждены административные дела (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ), к ответственности привлекли юридическое и должностное лицо.
Добавим, ранее на складе в Ростовской области обнаружили 660 тонн зараженного амброзией подсолнечника.
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