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В Минской области на лето определено 106 мест массового отдыха

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области на летний период определено 106 мест массового отдыха населения. Об этом рассказала в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Алейникова.

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Источник: Агентство «Москва»

«В каждом районе и городе Жодино решением местных исполнительных органов приняты соответствующие решения, определены мероприятия, которые надо было провести для подготовки мест отдыха. Мероприятия уже завершены. Пляжи и места массового отдыха в Минской области готовы, только лето никак не приходит, но будем надеяться, что все-таки придет», — сказала Наталья Алейникова.

Установлено 1095 малых архитектурных форм, 270 информационных знаков, 119 автомобильных парковок обустроено, 912 контейнеров и урн для сбора отходов, 99 оборудованных спортивных площадок, 227 общественных туалетов, 27 велосипедных стоянок и велосипедных парковок. Также установлено 459 мангалов и определены места, где можно их поставить.

«Наши инспекторы в каждом районе еженедельно, если мест массового отдыха много, а больше всего их в Вилейском и Мядельском районах, выезжают и смотрят, чтобы все требования соблюдались. По прошлому году, если говорить о тех нарушениях, которые устанавливаются чаще всего, это, конечно, стоянка автотранспортных средств ближе 30 м от уреза воды и размещение отходов», — обратила внимание начальник отдела.