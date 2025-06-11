В Минской области на лето определено 106 мест массового отдыха

«Наши инспекторы в каждом районе еженедельно, если мест массового отдыха много, а больше всего их в Вилейском и Мядельском районах, выезжают и смотрят, чтобы все требования соблюдались. По прошлому году, если говорить о тех нарушениях, которые устанавливаются чаще всего, это, конечно, стоянка автотранспортных средств ближе 30 м от уреза воды и размещение отходов», — обратила внимание начальник отдела.