Малина — для свежести, смородина — для сосудов. Шесть ягод для сияющей кожи

Основной пигмент, отвечающий за загар, — это меланин. Его синтез зависит от множества факторов, в числе которых есть и питание. Дело в том, что выработка меланина, защита клеток кожи от фотостарения зависит от некоторых витаминов и микроэлементов. Этих полезных веществ много в летних сезонных продуктах, в том числе в ягодах, которые можно есть все лето. Они легко усваиваются, насыщают наш организм витаминами, не перегружают пищеварение. А главное — содержат биологически активные соединения, которые напрямую влияют на цвет кожи, ее гладкость и сияние. Перечислю самые главные.