Малина — для свежести, смородина — для сосудов. Шесть ягод для сияющей кожи

Нам кажется, если просто прогуливаться по пляжу, принимать солнечные ванны на шезлонге и, разумеется, не забывать использовать солнцезащитный крем, то отличный загар красивого бронзового оттенка — у нас в кармане. Но на солнце и при контакте с водой кожа сохнет, ветер тоже не улучшает ситуацию. К счастью, у нас есть сезонные полезные ягоды, которые нужно добавлять в летний рацион, чтобы красота кожи формировалась изнутри.
Какие ягоды нужно есть в летний период, чтобы загар был ровным, а кожа — упругой и ровной, рассказала aif.ru Юлианна Винер, бьюти-эксперт, основатель салонов красоты и блогер.
Основной пигмент, отвечающий за загар, — это меланин. Его синтез зависит от множества факторов, в числе которых есть и питание. Дело в том, что выработка меланина, защита клеток кожи от фотостарения зависит от некоторых витаминов и микроэлементов. Этих полезных веществ много в летних сезонных продуктах, в том числе в ягодах, которые можно есть все лето. Они легко усваиваются, насыщают наш организм витаминами, не перегружают пищеварение. А главное — содержат биологически активные соединения, которые напрямую влияют на цвет кожи, ее гладкость и сияние. Перечислю самые главные.
Черника
Дает нам антиоксиданты для ровного тона кожи. Она богата антоцианами — мощными антиоксидантами, которые улучшают микроциркуляцию, укрепляют капилляры, выравнивают тон кожи, уменьшают чувствительность к солнечным ожогам и делают ее визуально более гладкой. Черника отлично работает «в паре» с солнцем. Как употреблять: добавляйте немного этой ягоды в йогурт, кашу или замораживайте и ешьте как перекус.
Малина
Усиливает сияние и свежесть кожи. Малина содержит витамин С, фолиевую кислоту и салицилаты, которые способствуют обновлению клеток и восстановлению кожи после загара. Она укрепляет иммунитет кожи, делает ее более устойчивой к УФ-излучению и помогает избежать шелушения.
Как употреблять: можно замораживать для смузи, использовать как прохладный перекус или добавлять в воду с мятой.
Облепиха
Дает коже золотистый оттенок. Визуально эта ягода похожа на маленькое солнце, и не случайно: она буквально насыщена бета-каротином — природным предшественником витамина A. Именно он усиливает пигментацию, помогает загару ложиться равномерно и придает коже теплый медовый оттенок. Особенно полезна тем, кто регулярно посещает солярий: облепиха помогает коже справляться с интенсивной УФ-нагрузкой.
Как употреблять: эту ягоду можно добавлять в морсы, чай, салаты, или приготовить облепиховое масло и принимать одну чайную ложку в день.
Клубника
Благодаря фруктовым кислотам клубника не только помогает коже сохранять сияние, но и мягко отшелушивает ороговевшие клетки, улучшая восприятие загара. Также в ней много воды, витаминов группы B и антиоксидантов, она мягко выводит токсины и помогает коже «светиться» изнутри. Поэтому ешьте больше клубники — и ваша кожа будет выглядеть свежей, словно после отдыха.
Как употреблять: идеальна в виде прохладных десертов без сахара или просто с парой капель лимонного сока.
Смородина
Защищает сосуды и делает их эластичными. Черная смородина — чемпион по содержанию витамина С. Она укрепляет стенки сосудов, сохраняет эластичность кожи, борется с отеками и выравнивает цвет лица. Поддерживает кожу в «плотном» состоянии, даже если загар иногда сопровождается сухостью и шелушениями.
Как употреблять: добавляйте смородину в каши, смузи или делайте освежающие соусы к легким летним блюдам.
Арбуз
Конечно, его размеры могут сбивать с толку, но арбуз — это ягода, которая на 92% состоит из воды, помогает поддерживать водный баланс, выводит лишние соли и делает кожу упругой.
Как употреблять: ешьте его охлажденным, добавляйте в салаты или берите с собой в контейнере на работу.
Важный совет
Какой бы насыщенной витаминами ни была ваша тарелка, если в организме не хватает воды, кожа первой подает сигнал: теряет упругость, становится тусклой и плохо воспринимает загар, особенно если вы загораете в солярии, ведь лампы интенсивно сушат поверхность кожи.
Решение абсолютно простое, но несомненно рабочее: пить больше воды. Не в режиме «три литра через силу», а с удовольствием. Добавьте туда дольки лимона, мяту или те же ягоды, и у вас готова спа-версия обычного стакана воды. А чтобы довести эту полезную и необходимую для кожи привычку до автоматизма, поставьте красивую бутылку на стол, держите под рукой охлажденную воду в термосе или просто делайте глоток каждый раз, как берете в руки телефон.