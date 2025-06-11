Вышел сериал «Высокий сезон» про приключения россиян во Вьетнаме

У режиссера Романа Михайлова в «Отпуске в октябре» Анна Завтур собиралась в Болливуд, но попадала в Петрозаводск. Под началом Стаса Иванова артистке повезло больше: в «Высоком сезоне» ее героиня Аня вместе со своим парнем, кардиологом Мишей (Павел Попов), материализуется, как и задумывалось, во Вьетнаме. Знакомы они чуть меньше года, однако Миша уже репетирует речь — из числа тех, что произносят, преклонив колено. В самый ответственный момент идиллию нарушают старые Анины друзья — релоканты-кайтсерферы (Сергей Горошко, Юрий Насонов, Фрол Фролов) во главе с ее бывшим Сашей «Сахаром» (Артур Бесчастный), которого девушка считала мертвым. Аню стремительно затягивает обратно в криминальные мутки экс-бойфренда, а тюфяк Миша берется ее разыскивать и спасать. По пути он встречает своенравную капитаншу Народной Армии Вьетнама — Тао (Донг Ань Куинь), которая выслеживает тех, кто накачал ее младшую сестру наркотиками и оставил умирать на пляже.