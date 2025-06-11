В Москве суд отказался снимать арест со счетов Владимира Аветисяна

В частности, были арестованы счета и имущество бывших топ-менеджеров в пределах исковых требований в размере 5,6 млрд руб. Кроме Анатолия Чубайса и Владимира Аветисяна обеспечительные меры были приняты в отношении Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина и Николая Тычинина. При этом «Роснано» добивается солидарного взыскания убытков на сумму почти 3,9 млрд руб. и $20,4 млн.