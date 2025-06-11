В России растет заболеваемость коклюшем. Кто в группе риска и может умереть

В России возросли случаи заболевания коклюшем, сообщает «Коммерсант». «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько опасна болезнь, как быстро распространяется и кто в группе риска.
Что такое коклюш.
По словам главного научного сотрудника института молекулярной биологии РАН, члена-корреспондента РАН Петра Чумакова, коклюш — это бактериальное заболевание, вызывается мелкой бактерией bordetella pertussis и характеризуется долгим кашлем. Передается воздушно-капельным путем, например, при близком разговоре в замкнутом помещении. При этом болезнь не считается сильно заразной, отметил эпидемиолог.
— Это не вирусное заболевание, поэтому даже в замкнутых помещениях коклюш распространяется не так активно. Болезнь не будет протекать, как при кори, когда зараженный прошел в закрытом пространстве и все, кто там был, заразились, — объяснил Чумаков.
Симптомы коклюша:
сухой и продолжительный кашель;общее недомогание (при сильном кашле растрачиваются силы человека);надсадное ощущение в гортани (кашель вызывает раздражение слизистых);интоксикация.
Группы риска.
Эпидемиолог подчеркнул, что это заболевание особенно опасно для грудных и маленьких детей. Для них существует прививка АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина — прим. «ВМ»), и она работает с бактериальной инфекцией очень неплохо.
— Особенно опасно заболевание для грудных детей, потому что возникает надсадный и продолжительный кашель, вплоть до рвоты, — уточнил Чумаков.
У пожилых и взрослых людей, конечно, тоже встречается коклюш, но не так часто, и болезнь протекает не так серьезно, заметил врач.
— Коклюш у взрослых протекает в более легкой форме, но, как и у детей, сопровождается долгим и сухим кашлем без мокроты, который очень мучителен. Но бывают и такие случаи, когда человек вообще не замечает, что болеет коклюшем, — сообщил специалист.
Последствия заболевания.
Чумаков предупредил: в случае, когда коклюшем заболевает ребенок, это может привести даже к летальному исходу.
— От сильного и продолжительного кашля некоторые младенцы начинают задыхаться. Ребенок еще даже не может ходить и ползать, а уже сталкивается с таким сильным кашлем. Это вытягивает из него все силы. Не всегда, конечно, коклюш приводит к смерти, но такие случаи бывают, — рассказал эпидемиолог.
Как лечат коклюш.
Поэтому при болезни заниматься самолечением очень опасно, нужно сразу обращаться к врачу, добавил специалист. Доктор пропишет пациенту курс антибиотиков.
— Так как это бактериальная болезнь, медикаментозное лечение действует очень хорошо, просто нужно понимать, какой препарат выбрать, а это может сделать только специалист. Самостоятельно у пациента не получится определить чувствительность к разным антибиотикам, — заключил Чумаков.
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