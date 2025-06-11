В России растет заболеваемость коклюшем. Кто в группе риска и может умереть

— От сильного и продолжительного кашля некоторые младенцы начинают задыхаться. Ребенок еще даже не может ходить и ползать, а уже сталкивается с таким сильным кашлем. Это вытягивает из него все силы. Не всегда, конечно, коклюш приводит к смерти, но такие случаи бывают, — рассказал эпидемиолог.