Выявлены обонятельные рецепторы носа, связанные с чувством насыщения

Ученые совершили это открытие при всестороннем изучении того, как запах пищи влияет на работу всего мозга мышей в целом и на отдельные цепочки нейронов, связанные с чувством голода и насыщения. Для получения подобных сведений ученые ввели в тело грызунов глюкозу, помеченную при помощи нестабильных атомов фтора-18. Их распады сопровождаются выработкой позитронов, простейших частиц антиматерии, что позволяет отслеживать вспышки активности отдельных нейронов по тому, как много позитронов они испускают.