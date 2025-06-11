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Аллерголог рассказала, сколько клубники можно съедать в день

Нормы различаются в зависимости от возраста.

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Источник: Unsplash.com

Для большинства взрослых безопасным в сутки является 200−300 г клубники, сообщила врач аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова в беседе с пресс-службой Минздрава Московской области.

Такое количество клубники примерно занимает одну чашку среднего размера.

«Если вы склонны к аллергии или имеете чувствительный желудок, начните с небольшой порции — 50−100 г — и наблюдайте за реакцией организма. Если все хорошо, постепенно увеличивайте дозу до рекомендуемого количества. Детям рекомендуется давать меньше клубники из-за риска развития пищевой непереносимости. До трех лет лучше ограничиться несколькими ягодками, после — около 100−150 г в день», — добавила врач.

Если есть слишком много клубники, то могут появиться проблемы с пищеварением или аллергическая реакция. Среди симптомов — зуд во рту, высыпания, насморк, кашель или затрудненное дыхание. В данном случае следует немедленно обратиться за медпомощью и прекратить есть ягоды.

Ранее доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольга Милушкина объяснила, что необходимо съедать около 10 кг клубники в сезон, чтобы поддержать достаточный уровень витамина C в организме. По ее словам, сезон клубники в южных регионах России начинается в мае и длится до осени.

В этой ягоде содержится от 50 до 100 мг витамина С на 100 г продукта. Таким образом, клубника особенно полезна для людей с проблемами зрения и ослабленным иммунитетом. Витамин С помогает поддерживать в нормальном состоянии кровеносные сосуды, кожу, костную ткань, а также стимулирует защитные силы организма.