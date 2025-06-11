Аллерголог рассказала, сколько клубники можно съедать в день

Для большинства взрослых безопасным в сутки является 200−300 г клубники, сообщила врач аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова в беседе с пресс-службой Минздрава Московской области.
Такое количество клубники примерно занимает одну чашку среднего размера.
«Если вы склонны к аллергии или имеете чувствительный желудок, начните с небольшой порции — 50−100 г — и наблюдайте за реакцией организма. Если все хорошо, постепенно увеличивайте дозу до рекомендуемого количества. Детям рекомендуется давать меньше клубники из-за риска развития пищевой непереносимости. До трех лет лучше ограничиться несколькими ягодками, после — около 100−150 г в день», — добавила врач.
Ранее доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольга Милушкина объяснила, что необходимо съедать около 10 кг клубники в сезон, чтобы поддержать достаточный уровень витамина C в организме. По ее словам, сезон клубники в южных регионах России начинается в мае и длится до осени.
В этой ягоде содержится от 50 до 100 мг витамина С на 100 г продукта. Таким образом, клубника особенно полезна для людей с проблемами зрения и ослабленным иммунитетом. Витамин С помогает поддерживать в нормальном состоянии кровеносные сосуды, кожу, костную ткань, а также стимулирует защитные силы организма.