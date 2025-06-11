Аллерголог рассказала, сколько клубники можно съедать в день

«Если вы склонны к аллергии или имеете чувствительный желудок, начните с небольшой порции — 50−100 г — и наблюдайте за реакцией организма. Если все хорошо, постепенно увеличивайте дозу до рекомендуемого количества. Детям рекомендуется давать меньше клубники из-за риска развития пищевой непереносимости. До трех лет лучше ограничиться несколькими ягодками, после — около 100−150 г в день», — добавила врач.