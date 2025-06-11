Третьяковская галерея распахнет двери в Калининграде

Новый музей расположится на Октябрьском острове, по адресу Парадная набережная, 3. Главным украшением открытия станет уникальная выставка «Пять веков русского искусства».
Посетители смогут увидеть подлинные произведения из основного собрания галереи, охватывающие все ключевые этапы развития русского искусства — от древних икон до работ XX века.
Архитектурное решение здания поражает своими масштабами — общая площадь составляет 17,7 тысяч квадратных метров. Особое внимание привлекает 50-метровая башня и инновационный дизайн фасада с использованием алюминиевых кассет и стекла. Эффект «парения» создается благодаря внушительной 15-метровой консоли и продуманной системе освещения.
В первые дни работы, с 12 по 15 июня, гостей ждет разнообразная программа мероприятий. Подробную информацию о событиях можно найти на официальном сайте музея.
Новый филиал призван стать важным центром культурного развития региона, делая искусство более доступным и понятным для широкой аудитории.