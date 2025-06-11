«АльфаСтрахование» назвало самую угоняемую марку авто в России

«Среди китайских машин, которые фигурируют в числе заявляемых по каско, автомобили Great Wall, Geely и Chery. По-прежнему это единичные случаи, хотя по сравнению с 2024 г. мы видим тренд на увеличение, так как если год назад это был один автомобиль китайского бренда, то сейчас зафиксированы несколько случаев с разными брендами. При этом мы считаем, что пока еще рано делать выводы, необходимо накопить статистику», — цитирует пресс-служба директора департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александра Харагезова.