«АльфаСтрахование» назвало самую угоняемую марку авто в России

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Lada вышла в лидеры по количеству угнанных автомобилей в России за январь-май 2025 года, при этом общее число автоугонов в стране за пять месяцев текущего года выросло в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «АльфаСтрахование».
«Год к году по итогам января-мая число заявленных угонов, по данным “АльфаСтрахование”, выросло в 1,3 раза», — говорится в сообщении.
В аналогичном периоде 2024 года, по данным страховщика, топ возглавляли Hyundai, Kia и Lada.
«По регионам продолжает лидировать с большим отрывом Москва, за ней следует Санкт-Петербург. Также в топе регионов по угонам добавились “новички” — Курская, Астраханская области и Удмуртская Республика», — отмечает компания.
В прошлом году в топ-5 также входили Ставропольский край, Нижегородская область и Республика Карелия.
«Среди китайских машин, которые фигурируют в числе заявляемых по каско, автомобили Great Wall, Geely и Chery. По-прежнему это единичные случаи, хотя по сравнению с 2024 г. мы видим тренд на увеличение, так как если год назад это был один автомобиль китайского бренда, то сейчас зафиксированы несколько случаев с разными брендами. При этом мы считаем, что пока еще рано делать выводы, необходимо накопить статистику», — цитирует пресс-служба директора департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александра Харагезова.