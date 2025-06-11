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Мацуев стал народным артистом Татарстана

Пианист, уже имеющий звания народного артиста России и Башкортостана, много лет сотрудничает с Татарстаном, регулярно выступая на местных сценах.

Как создавалась новая Россия

В день 50-летия знаменитого пианиста Дениса Мацуева глава Татарстана Рустам Минниханов присвоил ему звание народного артиста республики. Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя региона Лилия Галимова.

«Казань для меня очень родная», — сказал Мацуев, принимая поздравления по телефону. Пианист, уже имеющий звания народного артиста России и Башкортостана, много лет сотрудничает с Татарстаном, регулярно выступая на местных сценах.

Мацуев, солист Московской филармонии с 1995 года, известен сочетанием новаторства и традиций русской фортепианной школы. Его творческая дружба с республикой продолжается более десяти лет.

Напомним, в Казани в День России выступят «Отпетые мошенники», «Каспий» и «Марсель».