Мацуев стал народным артистом Татарстана

В день 50-летия знаменитого пианиста Дениса Мацуева глава Татарстана Рустам Минниханов присвоил ему звание народного артиста республики. Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя региона Лилия Галимова.
«Казань для меня очень родная», — сказал Мацуев, принимая поздравления по телефону. Пианист, уже имеющий звания народного артиста России и Башкортостана, много лет сотрудничает с Татарстаном, регулярно выступая на местных сценах.
Мацуев, солист Московской филармонии с 1995 года, известен сочетанием новаторства и традиций русской фортепианной школы. Его творческая дружба с республикой продолжается более десяти лет.
Напомним, в Казани в День России выступят «Отпетые мошенники», «Каспий» и «Марсель».