Глава Ростова Александр Скрябин вручил паспорта юным гражданам ко Дню России

В среду, 11 июня, в преддверии Дня России, в администрации Ростова-на-Дону состоялась торжественная церемония вручения паспортов «Мы — граждане России!».
В рамках традиционного предпраздничного мероприятия 14 школьникам, достигшим значительных успехов в различных сферах деятельности, были вручены первые паспорта гражданина Российской Федерации и экземпляры Конституции РФ. Среди награжденных — отличники учебы, юные спортсмены, участники общественных и патриотических движений, волонтеры, а также талантливые представители творческих направлений: театрального искусства, хореографии и музыки.
— Уверен, вы понимаете: быть обладателем российского паспорта — не только большая честь, но и большая ответственность, — обратился к школьникам глава города Александр Скрябин. — Если большинство наших юных граждан будут такими же активными, как вы, наша страна и наш город будут в надежных руках.
Особые слова благодарности Александр Скрябин адресовал родителям школьников за их вклад в воспитание детей и формирование правильных жизненных ценностей.
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