В Роспотребнадзоре опровергли информацию о нормативах на жидкое мыло

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Обязательного норматива об использовании в школах только жидкого мыла нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Госдуме 11 июня проходит правчас, посвященный охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта. Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе заседания раскритиковал Роспотребнадзор за введение норматива об использовании в школах только жидкого мыла.
«Нет там такой нормы», — сказала Попова, отвечая в ходе заседания на заданный Володиным вопрос, зачем ввели эту норму.
Позже председатель Госдумы заявил, что ответ главы Роспотребнадзора об отсутствии такой нормы можно считать приказом всем службам.
«Вернули мыло в школу. Значит, жидкое можно использовать, если у кого-то такие возможности есть», — сказал Володин.
Позже в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали РИА Новости, что требование по созданию условий для мытья рук установлено пунктом 2.4 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
«Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.» Требований по виду мыла нет", — пояснили в ведомстве.