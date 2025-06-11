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В Роспотребнадзоре опровергли информацию о нормативах на жидкое мыло

Попова опровергла информацию о нормах на использование жидкого мыла в школах.

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Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Обязательного норматива об использовании в школах только жидкого мыла нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Госдуме 11 июня проходит правчас, посвященный охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта. Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе заседания раскритиковал Роспотребнадзор за введение норматива об использовании в школах только жидкого мыла.

«Нет там такой нормы», — сказала Попова, отвечая в ходе заседания на заданный Володиным вопрос, зачем ввели эту норму.

Позже председатель Госдумы заявил, что ответ главы Роспотребнадзора об отсутствии такой нормы можно считать приказом всем службам.

«Вернули мыло в школу. Значит, жидкое можно использовать, если у кого-то такие возможности есть», — сказал Володин.

Позже в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали РИА Новости, что требование по созданию условий для мытья рук установлено пунктом 2.4 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

«Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.» Требований по виду мыла нет", — пояснили в ведомстве.