Грозовой шторм накроет восток Крыма в ближайшие часы

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1−2 часа и до конца дня 11 июня в восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град», — говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, предупреждают в МЧС. Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.