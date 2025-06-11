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Грозовой шторм накроет восток Крыма в ближайшие часы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. Ливни с грозой и градом обрушатся на восточный Крым в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

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Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1−2 часа и до конца дня 11 июня в восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град», — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, предупреждают в МЧС. Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.