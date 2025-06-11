Психолог vs психиатр. Врач Никишина объяснила, к кому обращаться за помощью

Если в предшествующие десятилетия этот запрос на психологическую помощь был, скорее, в зоне нейтральной мотивации, то есть люди этим не хвастались, даже в каких-то случаях прикрывали этот запрос, не демонстрировали, то сейчас стало крайне важным способом демонстрировать свою продвинутость, укрепляясь в достаточно спорном тезисе, саморазвития и возможности рассмотреть свою индивидуальность и исключительность. Это привело к тому, что запрос на психологическую помощь возрастает, и, конечно, количество предложений увеличивается в арифметической прогрессии. Ну к тому же социальные сети являются таким отличным поляризатором историй о том, как я стал психологом и приобрел чудесную популярность, востребованность и колоссальные заработки. То есть, я хочу сказать, что данное пространство деятельности, скорее, околопсихологической деятельности, чрезвычайно мифологизировано. Собственно, сама психологическая деятельность, если посмотреть на содержание профстандартов психолога в социальной сфере, проекта профстандарта клинического психолога, нейропсихолога, она не так романтична и не так поэтична.