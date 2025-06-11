Психолог vs психиатр. Врач Никишина объяснила, к кому обращаться за помощью

Сейчас уже не стыдно признаваться, что нужна психологическая помощь. А как ее правильно получать? Об этом aif.ru рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина:
— В социальном пространстве отношений периодически возникают запросы, которые становятся очень популярными. И специалисты, которые осуществляют эти запросы, становятся и популярными, и зачастую престижными, иногда и высокооплачиваемыми. Так, в 1990-х годах такой популярностью пользовались юристы и экономисты. И вот сейчас период социальных отношений, в которых много нестабильности, катаклизмов, много перестроек этих социальных отношений. И, собственно, на этом и возник, и распространяется, и нарастает запрос на востребованность психологов.
Если в предшествующие десятилетия этот запрос на психологическую помощь был, скорее, в зоне нейтральной мотивации, то есть люди этим не хвастались, даже в каких-то случаях прикрывали этот запрос, не демонстрировали, то сейчас стало крайне важным способом демонстрировать свою продвинутость, укрепляясь в достаточно спорном тезисе, саморазвития и возможности рассмотреть свою индивидуальность и исключительность. Это привело к тому, что запрос на психологическую помощь возрастает, и, конечно, количество предложений увеличивается в арифметической прогрессии. Ну к тому же социальные сети являются таким отличным поляризатором историй о том, как я стал психологом и приобрел чудесную популярность, востребованность и колоссальные заработки. То есть, я хочу сказать, что данное пространство деятельности, скорее, околопсихологической деятельности, чрезвычайно мифологизировано. Собственно, сама психологическая деятельность, если посмотреть на содержание профстандартов психолога в социальной сфере, проекта профстандарта клинического психолога, нейропсихолога, она не так романтична и не так поэтична.
Трудовые функции нас ориентируют на задачи вполне себе приземленные. Психодиагностическую, психокоррекционную, коррекционно-развивающую, функционально-восстановительную. Ну то есть достаточно реально встроенные в то сложное социальное пространство, в котором человек иногда попадает в состояние беспомощности, ну, например, после перенесенной болезни, и ему нужно это преодолеть. Самостоятельно это сделать бывает крайне сложно или иногда просто невозможно. И здесь нужен психолог. То есть, условно сказать, вот этот романтизм профессиональной деятельности психологов — сильно надуманное явление. Что же касается границ профессиональной деятельности в части психолог, психотерапевт, психиатр, медицинский психолог, то они совершенно четко существуют в нашей стране, они конкретно простроены границами профессиональных стандартов. Но другое дело, что для большинства это скучные документы, и они не пытаются даже ставить задачи разобраться в содержании и различиях профессиональной деятельности этих специалистов. Зачастую именно лень запроса и порождает некоторый вот этот туман предложений.
Я думаю, что на сегодняшний день страха обратиться к психологу, психиатру и психотерапевту уже давно не существует. Более того, существует критерий социального престижа. У меня есть свой психолог, психиатр или психотерапевт, а лучше все трое вместе. И в этом смысле вопрос осведомленности, он в границах деятельности этих специалистов (психолога, психиатра, психотерапевта), определяется мотивацией того, кто нуждается в помощи этих специалистов. Если запрос поддерживается личной неосведомленностью человека, то, скорее всего, это непреодолимо. А что же касается самих специалистов, если мы говорим о реально работающих специалистах, которые имеют высшее профессиональное образование, если имеют свою профессиональную репутацию, то они, дорожа этой репутацией, никогда не зайдут на чужую территорию.