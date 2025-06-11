Курсанты МЧС развернули гигантский триколор в парке «Яуза» в Москве

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Свыше 200 курсантов и студентов академии государственной противопожарной службы МЧС в преддверии Дня России развернули в парке «Яуза» на северо-востоке Москвы гигантский российский триколор общей площадью почти 1260 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
«Накануне государственного праздника в Москве в парке Яуза курсанты и студенты академии государственной противопожарной службы МЧС России растянули российский триколор площадью 1256 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в патриотической акции приняли участие более 200 человек из разных регионов — представители разных национальностей и вероисповеданий. «Российских коллег поддержали обучающиеся академии из Казахстана, Монголии и Вьетнама», — сообщает МЧС РФ.
День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I «О праздничном дне 12 июня». В 1994 году он получил статус государственного и название «День принятия Декларации о государственном суверенитете России». В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.