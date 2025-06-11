Власти Минска сказали, почему исчез известный мурал со здания бывшего «Корпуса». Подробности озвучили в пресс-службе администрации Центрального района.
В сообщении сказано, что очевидцы обратили внимание: со здания на проспекте Машерова 9/8 (речь идет про здание бывшего «Корпуса» — арт-пространства, где проходили концерты, выставки современного искусства, выступления, лекции и так далее) практически полностью исчез мурал. Однако год назад на указанном месте проводились работы по восстановлению обвалившейся штукатурки.
В администрации Центрального района отметили, что на территории, где находится здание производственного назначения, нужно провести мероприятия по модернизации, а также по развитию производственной функции. Указанными работами занимается Минский завод «Термопласт».
«Специалисты обследовали здание и нашли основания для проведения модернизации. В частности, штукатурка мурала начала разрушаться, поэтому в настоящее время ее сбивают», — уточнили в ведомстве.
В администрации отметили, что после того, как будет проведена модернизация, в здании намерены разместить производственные и административные объекты.
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