Власти Минска сказали, почему исчез известный мурал со здания бывшего «Корпуса»

В сообщении сказано, что очевидцы обратили внимание: со здания на проспекте Машерова 9/8 (речь идет про здание бывшего «Корпуса» — арт-пространства, где проходили концерты, выставки современного искусства, выступления, лекции и так далее) практически полностью исчез мурал. Однако год назад на указанном месте проводились работы по восстановлению обвалившейся штукатурки.