Кишиневский долгострой: Ремонт моста на ул. Михай Витязул завершат только к Новому году — никто уже и не верит в то, что это когда-то произойдет

Ремонт моста начался в 2023 году после экспертизы, которая показала критический износ сооружения. Элементы конструкции находились в запущенном состоянии, что могло сказаться на их несущей способности и безопасности движения по мосту. Несмотря на очевидную срочность необходимости вмешательства, только с пятой попытки удалось найти подрядчика работ и заключить контракт. Победителем тендера стал консорциум, образованный компаниями «Гран Бут Сервис» из Украина (филиал Вулканешты в РМ), Genesis International и электротехнической компанией. Завершение ремонта также несколько раз переносилось.