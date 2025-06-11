Кишиневский долгострой: Ремонт моста на ул. Михай Витязул завершат только к Новому году — никто уже и не верит в то, что это когда-то произойдет

Завершение капитального ремонта моста на улице Михай Витязул в Кишиневе планируется на конец 2025 года. В настоящее время на втором участке моста выполняется выравнивание путем покрытия связующим асфальтобетонным слоем.
«В ближайшее время будет нанесен слой износа дорожного покрытия», отметил мэр столицы Ион Чебан.
Ремонт моста начался в 2023 году после экспертизы, которая показала критический износ сооружения. Элементы конструкции находились в запущенном состоянии, что могло сказаться на их несущей способности и безопасности движения по мосту. Несмотря на очевидную срочность необходимости вмешательства, только с пятой попытки удалось найти подрядчика работ и заключить контракт. Победителем тендера стал консорциум, образованный компаниями «Гран Бут Сервис» из Украина (филиал Вулканешты в РМ), Genesis International и электротехнической компанией. Завершение ремонта также несколько раз переносилось.
«Ремонт связан со сложными работами, в частности с бетонированием, которое на зимний период приостанавливается», — поясняет строительная компания.
Первоначально проект оценивался в 78 млн леев, затем стоимость выросла до 108 млн. В процессе осуществления работ выявлялись все новые технические сложности и объемы работ, которые невозможно игнорировать. На это потребовалось дополнительное финансирование. Поэтому после корректировки контракта и с учетом инфляции в 2025 г. стоимость реконструкции составит 128 млн леев.
Мост на ул. Михай Витязул ввели в эксплуатацию в 1974 г. В 2012 г. на нем проводился текущий ремонт, который обошелся в 2,5 млн леев. Уже тогда было ясно, что мост нуждается в более серьезной реконструкции.
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