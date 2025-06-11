Большинство самарцев хотели бы участвовать в корпоративном обучении на работе

В Самаре подавляющее большинство жителей (90%) уделяют время самообразованию. Проведённое федеральным вузом исследование показало, что 33% самарцев предпочитают заниматься вечером, а утренние занятия выбирает лишь 19% опрошенных.
Четверть горожан учится целенаправленно для достижения конкретных целей, а треть предпочитает хаотичный подход. Около трети опрошенных тратят на учебу от 15 до 30 минут ежедневно.
Параллельно жители Самары заинтересованы в корпоративных формах обучения. Согласно опросу портала «Зарплата.ру», 83% горожан хотели бы получать дополнительное обучение на рабочем месте. Предпочитаемые формы корпоративного обучения включают внутренние тренинги, участие в конференциях, компенсации внешних курсов и стажировки в других офисах.
Важным условием обучения большинство (89%) считает получение сертификата по окончании курсов.
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