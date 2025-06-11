Шли по отпечаткам лап и хвоста: Как под Ростовом в районе трассы М-4 «Дон» 90 человек искали сбежавшего кенгуру

В Ростовской области, в окрестностях города Шахты около 90 зоологов, ветеринаров и волонтеров из местных жителей почти сутки искали сбежавшего серого кенгуру по кличке Сидней. Как рассказали в Южном парке птиц «Малинки», где не досчитались одного «хвоста», дикое животное умудрилось преодолеть высокое ограждение из камней и веток и отправилось исследовать донские степи.
— Мы пытались найти следы лап и хвоста в дорожной пыли, и обнаружили, — показал руководитель отдела зоологии «Южная Америка» Анатолий Гокин. — К счастью, наш кенгуру не ушел далеко от ограждения и находился на территории парка. Можно сказать, просто вышел погулять и не знал, как вернуться домой.
Ветеринары, направляемые руководителем отдела зоологии Евгением Киясовым, приступили к «спасательно-наблюдательной» операции.
— Наш беглец-кенгуру — сильный и самостоятельный, так что его аккуратно, без какого-либо стресса или шока вернули за ограждение и охраняемую территорию парка. Спасибо за помощь всем неравнодушным.
Теперь любопытный Сидней находится на карантине, который продлится несколько недель и под наблюдением ветврачей.
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