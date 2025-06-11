Шли по отпечаткам лап и хвоста: Как под Ростовом в районе трассы М-4 «Дон» 90 человек искали сбежавшего кенгуру

— Мы пытались найти следы лап и хвоста в дорожной пыли, и обнаружили, — показал руководитель отдела зоологии «Южная Америка» Анатолий Гокин. — К счастью, наш кенгуру не ушел далеко от ограждения и находился на территории парка. Можно сказать, просто вышел погулять и не знал, как вернуться домой.