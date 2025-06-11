Стойкий очаг лихорадки Западного Нила сформировался в Волгограде

В Волгограде продолжается нашествие мошки и комаров, и только сильный ветер спасает горожан от надоедливых насекомых. И если мошка в основном просто раздражает, путаясь в волосах, жужжа в ухе и залетая в рот и нос, то укусы комаров еще и опасны. В Волгоградской области сформировался стойкий природный очаг Лихорадки Западного Нила, также комары переносят малярию, дирофилляриоз и другие, напоминает Роспотребнадзор.
Санитарные врачи напоминают, что Лихорадка Западного Нила — острое трансмиссивное вирусное заболевание, когда у человека начинается лихорадка, серозное воспаление мозговых оболочек (крайне редко менингоэнцефалит), системное поражение слизистых оболочек, лимфаденопатия и даже иногда сыпь.
Самая эффективная профилактика болезней — предотвратить укусы. И если советы носить в такую жару закрытую одежду можно дать только врагам, то купить репелленты и пользоваться ими на прогулках совсем не сложно. Важно защищать и взрослых, и детей. А в квартирах поставить москитные сетки и включить фумигаторы, если все же напустили в дом комаров.