Стойкий очаг лихорадки Западного Нила сформировался в Волгограде

В Волгограде продолжается нашествие мошки и комаров, и только сильный ветер спасает горожан от надоедливых насекомых. И если мошка в основном просто раздражает, путаясь в волосах, жужжа в ухе и залетая в рот и нос, то укусы комаров еще и опасны. В Волгоградской области сформировался стойкий природный очаг Лихорадки Западного Нила, также комары переносят малярию, дирофилляриоз и другие, напоминает Роспотребнадзор.