В Ростове студенты будут выявлять неработающие в автобусах кондиционеры

В Ростове-на-Дону для выявления неработающих кондиционеров в городских автобусах привлекут студентов-практикантов. Инициатива связана с многочисленными обращениями людей, которые сталкиваются с невыносимой жарой в автобусах.
— Жара в общественном транспорте — это не норма! Уважаемые перевозчики и водители — включайте кондиционеры, — заявила министр транспорта региона Алена Беликова в своем Telegram-канале.
По ее словам, водители часто игнорируют требования о включении кондиционеров, что является нарушением условий муниципальных контрактов. В летний период перевозчики обязаны выпускать на маршруты только автобусы с исправными системами охлаждения.
В Городском центре управления пассажирскими перевозками (ГЦУПП) прошло совещание с представителями перевозчиков, где обсуждались конкретные маршруты и жалобы пассажиров. Компаниям дали указание оперативно устранить нарушения.
Для контроля ситуации в городе создаются мониторинговые группы, которые будут замерять температуру в салонах автобусов. К проверкам планируют привлекать студентов-практикантов.
Кроме того, чиновница призвала ростовчан, столкнувшихся с проблемой неработающих кондиционеров в автобусах, сообщать об этом по телефону горячей линии 8−800−222−76−76. надо будет назвать номер автобуса, маршрут и время поездки.
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