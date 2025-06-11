Омичам будет проще добраться с праздника День России к себе домой

«В 21:45 к остановочным пунктам “Библиотека им. Пушкина” и “Госпиталь” будут поданы дополнительные 20 автобусов и 5 троллейбусов. Транспорт поедет по самым востребованным маршрутам. Направления движения и количество подвижного состава указаны на схеме — прошу вас внимательно с ней ознакомиться. Отправление автобусов и троллейбусов запланировано с 22:00 — по факту завершения праздничного концерта, а также с учётом времени подхода пассажиров и наполняемости салонов», — проинформировал жителей и гостей города мэр Омска.