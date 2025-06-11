Главный фонд, помогающий бойцам СВО, подвел итоги двухлетней работы

«Сегодня особенно важна оценка и доверие фонду “Защитники Отечества” самих ветеранов специальной военной операции. Все они, многократно обращаясь в фонд, отмечают оказание не просто консультативной и информационной помощи, но и поддержки во всех вопросах. Ветераны получают реальные результаты, это значит, что они удовлетворены оказанной помощью», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его слова передает пресс-служба фонда. По данным фонда, более 96% обращений граждан были решены положительно.