Главный фонд, помогающий бойцам СВО, подвел итоги двухлетней работы

«Сегодня особенно важна оценка и доверие фонду “Защитники Отечества” самих ветеранов специальной военной операции. Все они, многократно обращаясь в фонд, отмечают оказание не просто консультативной и информационной помощи, но и поддержки во всех вопросах. Ветераны получают реальные результаты, это значит, что они удовлетворены оказанной помощью», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его слова передает пресс-служба фонда. По данным фонда, более 96% обращений граждан были решены положительно.
За два года работы фонд создал комплексную систему социального сопровождения ветеранов и членов семей участников СВО. Наиболее востребованными услугами стали оформление мер социальной поддержки, получение денежных выплат, юридическая консультация, а также помощь в оформлении удостоверений ветерана боевых действий и членов семей погибших участников.
Как отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ и председатель фонда Анна Цивилева, уникальной особенностью работы фонда является закрепление за каждым заявителем персонального социального координатора. Всего по стране работает четыре тысячи таких специалистов, среди которых свыше тысячи — сами ветераны СВО или их родственники. Такой подход позволяет лучше учитывать индивидуальные потребности защитников и их семей.
В ходе заседания был обозначен ряд новых задач фонда. В частности, планируется расширить поддержку на действующих военнослужащих с инвалидностью, активизировать работу с семьями пропавших без вести участников СВО и внедрить государственную информационную систему для повышения эффективности коммуникации с ветеранами. По данным ВЦИОМ, 68% граждан России хорошо информированы о деятельности фонда, а уровень доверия к организации среди россиян составляет 54%. Среди опрошенных ветеранов СВО 94,6% знакомы с работой фонда, а 88% доверяют ему.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.