В Ростовской области водитель попал под статью за попытку подкупа инспектора ДПС

Мужчина надеялся подкупить стража порядка и без волнений продолжить поездку, но ожидания не совпали с реальностью. Правоохранитель сразу же доложил обо всем в дежурную часть. В итоге вместо административного дела завели уголовное за мелкое взяточничество (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 291.2 УК РФ).