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В Ростовской области водитель попал под статью за попытку подкупа инспектора ДПС

На Дону водитель грузовика ответит по уголовной статье за взятку в 1000 рублей.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водитель грузовой машины оказался под следствием после попытки подкупа инспектора ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как выяснилось, инцидент произошел в Зимовниковском районе. Лейтенант полиции остановил машину и понял, что в ней нет тахографа. В этот момент водитель начал предлагать сотруднику 1000 рублей.

Мужчина надеялся подкупить стража порядка и без волнений продолжить поездку, но ожидания не совпали с реальностью. Правоохранитель сразу же доложил обо всем в дежурную часть. В итоге вместо административного дела завели уголовное за мелкое взяточничество (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 291.2 УК РФ).

В МВД подчеркивают: дача взятки и попытка взятки, подлежат уголовному преследованию.

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