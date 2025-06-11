Чернышенко призвал сформировать распорядок дня школьника

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Необходима система формирования распорядка дня российского школьника, день ребенка должен быть сбалансирован, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Как справедливо отметил Вячеслав Викторович (Володин, председатель Госдумы — ред.), нам нужна система формирования распорядка дня школьника, которая будет учитывать и время занятий в школе, для этого унифицированное расписание мы вводим, продленка, время на дополнительные секции, включая спорт, и, конечно, подготовка домашнего задания», — сказал вице-премьер во время правительственного часа «Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта» в Госдуме.
Чернышенко добавил, что день ребенка должен быть сбалансирован, как и его питание.
«Это очень важно, мы готовим предложения», — заключил вице-премьер.