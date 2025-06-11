Самарский психиатр-нарколог Фролов рассказал об опасностях женского алкоголизма

Психиатр-нарколог из Самары Алексей Фролов поделился с горожанами информацией об опасности алкоголизма среди женщин.
Врач заявляет — женщины гораздо более восприимчивы к алкоголизму, нежели мужчины. У них быстрее развивается зависимость. Это связано с особенностями работы организма.
По данным Фролова, у женщин зависимость формируется в 2−3 раза быстрее, чем у мужчин. Также, для них есть еще одна опасность — этанол быстрее разрушает внутренние органы женщины.
Из-за этого могут начаться проблемы с оплодотворением. Также, менопауза может наступить раньше на 9−16 лет.
Ранее мы писали о том, что врачи из Самары спасли жизнь 14-летнему подростку с 80% ожогов тела.
Также, медики СамГМУ смогли по кусочкам собрать женщине лицо после страшной аварии.
А врач Уланкина рассказала жителям областной столицы, что нужно брать в аптечке на дачу.
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