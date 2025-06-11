Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский психиатр-нарколог Фролов рассказал об опасностях женского алкоголизма

Психиатр-нарколог из Самары Алексей Фролов поделился с горожанами информацией об опасности алкоголизма среди женщин.

Как создавалась новая Россия

Психиатр-нарколог из Самары Алексей Фролов поделился с горожанами информацией об опасности алкоголизма среди женщин.

Врач заявляет — женщины гораздо более восприимчивы к алкоголизму, нежели мужчины. У них быстрее развивается зависимость. Это связано с особенностями работы организма.

По данным Фролова, у женщин зависимость формируется в 2−3 раза быстрее, чем у мужчин. Также, для них есть еще одна опасность — этанол быстрее разрушает внутренние органы женщины.

Из-за этого могут начаться проблемы с оплодотворением. Также, менопауза может наступить раньше на 9−16 лет.

Ранее мы писали о том, что врачи из Самары спасли жизнь 14-летнему подростку с 80% ожогов тела.

Также, медики СамГМУ смогли по кусочкам собрать женщине лицо после страшной аварии.

А врач Уланкина рассказала жителям областной столицы, что нужно брать в аптечке на дачу.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А также читайте наши материалы на Дзене.