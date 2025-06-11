Эпидемиолог рассказал, как мигранты и цыгане влияют на рост заболеваемостью корью в РФ

Ученый отметил, что более 90% среди заболевших — это те, кто не проходил вакцинацию вообще или делал прививки однократно. В результате падает коллективный иммунитет и не только в России.
«Есть много заносов из-за рубежа трудовыми мигрантами, туристами, вынужденными переселенцами, которые не вакцинированы. Они здесь болеют и являются источником инфекции для окружающих людей», — цитирует академика RTVI.
В группу риска по кори также попали цыгане — их сложно контролировать и объяснять необходимость вакцинации. Часто от прививок по религиозным соображениям отказываются ортодоксальные евреи, представители баптистов и других религиозных групп. Причем, это происходит не только в России, но и в других странах.
Также Брико отметил важность соблюдения условий хранения вакцин. Он подчеркнул, что вакцины против кори, краснухи и паротита — живые, а это значит, что нарушение условий их хранения и транспортировки может привести к гибели вируса и снизить эффективность вакцинации.
Заболеваемость корью, краснухой и коклюшем в России во много раз превышает средние показатели за последнее десятилетие. Роспотребнадзор зафиксировал значительный рост заболеваемости в прошлом году: гемофильной инфекцией (в 13,4 раза), корью (в 11 раз), краснухой (в 6 раз), коклюшем (в 4,5 раза), эпидемическим паротитом (в 3,5 раза), лихорадкой Западного Нила (в 3 раза), гриппом (в 3 раза) и внебольничной пневмонией (в 2 раза).