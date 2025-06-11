Эпидемиолог рассказал, как мигранты и цыгане влияют на рост заболеваемостью корью в РФ

Заболеваемость корью, краснухой и коклюшем в России во много раз превышает средние показатели за последнее десятилетие. Роспотребнадзор зафиксировал значительный рост заболеваемости в прошлом году: гемофильной инфекцией (в 13,4 раза), корью (в 11 раз), краснухой (в 6 раз), коклюшем (в 4,5 раза), эпидемическим паротитом (в 3,5 раза), лихорадкой Западного Нила (в 3 раза), гриппом (в 3 раза) и внебольничной пневмонией (в 2 раза).