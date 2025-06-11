Средняя ставка по годовым вкладам опустилась ниже 18 процентов

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Средняя ставка по годовым вкладам в РФ опустилась ниже 18% впервые с осени 2024 года, сообщает финансовый маркетплейс «Финуслуги».
«Средняя ставка, предлагаемая по годовым вкладам в топ-20 банков, стала ниже 18%. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом Финуслуги по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения. В расчете используются вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в последний раз уровень ниже 18% по годовым вкладам в топ-20 был зафиксирован в конце сентября 2024 года (17,62%). «Ставки по вкладам продолжают снижение после того, как Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 20%», — подчеркивается в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время средняя ставка по трехмесячному вкладу составила 19,02%, по полугодовому — 18,38%, по годовому — 17,52%.
Максимальная ставка на рынке предлагается по трехмесячному вкладу без специальных условий и составляет 21%, по полугодовым — 20%, по годовым — 20%. Минимальные — 17,2%, 17% и 15%, сообщают «Финуслуги».
По итогам заседания совета директоров 6 июня Банк России впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов.