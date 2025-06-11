Средняя ставка по годовым вкладам опустилась ниже 18 процентов

Отмечается, что в последний раз уровень ниже 18% по годовым вкладам в топ-20 был зафиксирован в конце сентября 2024 года (17,62%). «Ставки по вкладам продолжают снижение после того, как Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 20%», — подчеркивается в сообщении.