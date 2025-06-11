Он уже здесь: о каком «небесном шторме» в России предупреждали святые в своих предсказаниях

Раскрыты послания святого Анатолия Оптинского и святителя Игнатия Брянчанинова. В них говорится о будущем России в 2025 году. Святые считали, что страну ждут большие перемены. «Вечерняя Москва» узнавала у астролога и парапсихолога Виктора Богданова, сбудутся ли их предсказания и чего опасаться в ближайшее время.
В предсказаниях святых говорится о «небесном шторме». По мнению эксперта, речь идет о геомагнитных бурях, которые уже начались и будут активны до 13 июня.
— По всем показателям, это будут довольно сильные геомагнитные возмущения, которые нельзя воспринимать в положительном контексте. «Небесные штормы» всегда несут проблемы для человечества, — рассказал Богданов.
Проблемы, которые несет это явление, могут коснуться экономической сферы и здоровья, считает астролог.
— Не исключены колебания курса валют, возможно падение биржевых индексов. Также в этот период могут наблюдаться проблемы с мироощущением и психикой, изменения в характере и поведении людей, обострение патологий, что будет особенно ощутимо для людей с хроническими заболеваниями, — предупредил Богданов.
Также в предсказаниях святитель Игнатий подчеркивал, что спасение России возможно только в случае покаяния людей в своих грехах и отказа от их повторения.
— И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит Бог милость Свою над Россией, — обещал он.
Ранее отец Николай из Сергиева Посада заявил, что участившиеся бедствия и духовный кризис в обществе — это знамения, которые были предсказаны в Писании. Священник отметил, что частые природные катастрофы, такие как наводнения, пожары и землетрясения, могут быть не просто стихийными явлениями, а знаками, имеющими духовный смысл.