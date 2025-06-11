Суд оставил под стражей топ-менеджера «ТГК-14», обвиняемого в мошенничестве

В публикации отмечается, что на суде адвокат назвал «выводы следствия о завышении тарифов голословными». На заседании он просил отменить постановление суда первой инстанции, считая его «незаконным и необоснованным». Люльчев участвовал в заседании по видеосвязи, заявлял о невиновности и просил суд изменить ранее избранную меру пресечения на домашний арест, «гарантируя своё участие в следственных действиях». Представитель прокуратуры выступил против, особо отметив, что следствие предъявило Люльчеву обвинение в совершении тяжкого преступления.