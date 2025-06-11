Суд оставил под стражей топ-менеджера «ТГК-14», обвиняемого в мошенничестве

ВЛАДИВОСТОК, 11 июн — РИА Новости. Забайкальский краевой суд оставил в силе арест обвиняемого в мошенничестве члена совета директоров ПАО «ТГК-14» Константина Люльчева, сообщила пресс-служба суда.
По информации суда, Люльчев обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), 30 мая его арестовали на срок до 28 июля. Защита обжаловала решение.
«Забайкальский краевой суд оставил Константина Люльчева под стражей… постановление Центрального районного суда г. Читы от 30 мая… оставлено без изменения», — говорится в сообщении краевого суда в соцсети «ВКонтакте».
В публикации отмечается, что на суде адвокат назвал «выводы следствия о завышении тарифов голословными». На заседании он просил отменить постановление суда первой инстанции, считая его «незаконным и необоснованным». Люльчев участвовал в заседании по видеосвязи, заявлял о невиновности и просил суд изменить ранее избранную меру пресечения на домашний арест, «гарантируя своё участие в следственных действиях». Представитель прокуратуры выступил против, особо отметив, что следствие предъявило Люльчеву обвинение в совершении тяжкого преступления.
«В отношении Виктора Мясника — члена совета директоров ТГК, арестованного Центральным районным судом города Читы 31 мая и также обвиняемого в совершении аналогичного преступления, соответствующие материалы в Забайкальский краевой суд на сегодняшний день не поступали», — отмечается в сообщении.
По информации с сайта компании, ПАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В составе ПАО «ТГК-14» 7 ТЭЦ, 2 энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал/Чч.