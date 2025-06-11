В новом учебнике военной истории для 11 класса будет раздел об СВО

«Почему мы начали эту операцию, что собой представляет сегодняшний киевский режим, как до этого дошло. Среди нашего, скажем так, либерального сообщества некоторое время назад было такое мнение, ну зачем это надо, вот посмотрите, раньше этого никогда не делалось… Мы должны объяснить ученику, молодому человеку, который вступает в взрослую жизнь, что сегодня происходит, каковы причины этого явления», — отметил Мягков.