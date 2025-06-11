В Крыму проверят систему оповещения

«Сегодня, 11.06.2025 года, с 18:00 до 18:10 в Крыму будет проведена плановая техническая проверка работоспособности оконечных устройств (устройства, которые находятся на концах сети и непосредственно взаимодействуют с пользователями или другими системами — ред.) системы оповещения населения Республики Крым без включения электросирен», — сказано в сообщении.