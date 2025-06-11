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В Крыму проверят систему оповещения

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. В среду в Крыму проверят устройства систем оповещения населения без включения сирен. Об этом предупредили в МЧС республики.

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«Сегодня, 11.06.2025 года, с 18:00 до 18:10 в Крыму будет проведена плановая техническая проверка работоспособности оконечных устройств (устройства, которые находятся на концах сети и непосредственно взаимодействуют с пользователями или другими системами — ред.) системы оповещения населения Республики Крым без включения электросирен», — сказано в сообщении.

В связи с этим из громкоговорителей будет доноситься речевое сообщение, крымчан и гостей региона простят соблюдать спокойствие.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в регионе вводят два дополнительных сигнала оповещения: «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!».