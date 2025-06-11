В Госдуме готовят инициативы по борьбе с нелегальной миграцией

«Полностью поддерживаю те меры, что министр МВД Владимир Колокольцев озвучил сегодня в свете борьбы с криминалом в среде приезжих. Сейчас нужно решать проблемы не только с “резиновыми” квартирами, но и с “резиновыми” хостелами, особенно в многоквартирных домах. Ведь в нежилых помещениях такого дома, к примеру на 500 квартир, сегодня может легко располагаться хостел вместимостью до одной тысячи или больше мигрантов, что, конечно, нарушает права жильцов и несет колоссальную нагрузку на сети дома. И в этой связи обязательно надо вводить ограничения по метражу на зарегистрированного человека в квартирах, а также ограничение по количеству проживающих в хостеле на квадратный метр в жилых домах. Соответствующие законопроекты в работе у фракции», — сказал Слуцкий.