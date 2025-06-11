В Госдуме готовят инициативы по борьбе с нелегальной миграцией

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Депутатами Госдумы по фракции ЛДПР готовятся законодательные инициативы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией, в частности, предусматривается введение ограничений по метражу на зарегистрированного человека в квартирах, а также ограничение по количеству проживающих в хостеле на квадратный метр в жилых домах, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что мигранты, потерявшие работу, отчисленные из вуза и не прошедшие дактилоскопию должны покинуть Россию. Он также подчеркнул, что нужно исключить факты скопления приезжих в миграционных подразделениях, поскольку это провоцирует негативную реакцию местных жителей. По его словам, фотографии и видео очередей, которые периодически появляются в медиасреде, «наглядно свидетельствуют о недостатках в организации приема».
«Полностью поддерживаю те меры, что министр МВД Владимир Колокольцев озвучил сегодня в свете борьбы с криминалом в среде приезжих. Сейчас нужно решать проблемы не только с “резиновыми” квартирами, но и с “резиновыми” хостелами, особенно в многоквартирных домах. Ведь в нежилых помещениях такого дома, к примеру на 500 квартир, сегодня может легко располагаться хостел вместимостью до одной тысячи или больше мигрантов, что, конечно, нарушает права жильцов и несет колоссальную нагрузку на сети дома. И в этой связи обязательно надо вводить ограничения по метражу на зарегистрированного человека в квартирах, а также ограничение по количеству проживающих в хостеле на квадратный метр в жилых домах. Соответствующие законопроекты в работе у фракции», — сказал Слуцкий.
По его словам, ЛДПР давно настаивает на обязательной дактилоскопии и фотографировании при пересечении границы всех иностранных граждан, независимо от цели и срока посещения нашей страны с визой или без.
«Нужно отчетливо понимать, кто к нам приезжает в страну — тогда и вопрос поддельных паспортов снимется сам собой. Напомню, сегодня у нас 380 пропускных пунктов через госграницу, а возможностями для дактилоскопии оборудовано минимальное количество. Будем настаивать на скорейшем введении такого режима и обеспечения соответствующим оборудованием всех пограничных пунктов до конца 2026 года», — заключил он.