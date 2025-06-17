Ответы на кроссворд от 16 июня 2025: интересные факты про «Пепси-Колу»

5. Сделка

В 1972 году, в рамках советско-американской торговой сделки, компания «PepsiCo» стала дистрибьютором водки «Столичная» в США, а «Пепси-Кола» начала продаваться в СССР: первая партия прибыла в апреле 1973 года. Советский Союз закупал концентрат «Пепси» за доллары, полученные от продажи водки, преодолевая проблему неконвертируемой валюты. В 1974 году в Новороссийске был запущен первый завод «Пепси-Колы» в СССР. В 1990 году был заключен новый десятилетний бартерный контракт на 3 миллиарда долларов, предусматривающий обмен водки на концентрат «Пепси». В том же году «PepsiCo» открыла первый ресторан «Pizza Hut» в СССР.