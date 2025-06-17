Ответы на кроссворд от 16 июня 2025: интересные факты про «Пепси-Колу»

По горизонтали:
1. Сахар
В 1964 году «Пепси» выпустила диетическую газировку, не содержащую сахара, с использованием искусственных подсластителей. В июне 2021 года компания объявила о планах снизить содержание сахара в своих газированных напитках и чаях со льдом, продаваемых в странах Евросоюза, на 25% к 2025 году.
2. Бутылка
В 1934 году, во время Великой депрессии, «Пепси-Кола» значительно увеличила свою популярность, выпустив напиток в бутылках объемом 354 мл. Это было заметным отличием от стандартных 192 мл, в которых «Пепси-Кола» и «Кока-Кола» ранее продавали свои напитки по одинаковой цене — около 5 центов за бутылку.
3. Песня
В репертуаре группы «Зоопарк» есть песня «Ром и “Пепси-кола”», автором которой является Майк Науменко. Широко известна запись квартирного концерта, на котором Науменко исполняет эту композицию совместно с Виктором Цоем. В 2000 году Дмитрий Дибров представил свою версию, сделав ремейк песни.
4, Слоган
В 1909 году пионер автогонок Берни Олдфилд стал первым знаменитым лицом «Пепси», назвав напиток «хулиганским, освежающим и бодрящим». В течение следующих двух десятилетий компания использовала слоган «Вкусно и полезно». С 1930-х по 1950-е годы наиболее популярным слоганом на радио, в кино и на телевидении был «Пепси-Кола попала в точку». В 1961 году «Пепси» запустила кампанию «Пепси — для тех, кто чувствует себя молодым», а к 1964 году слоган был перефразирован в «Вы — поколение Пепси».
5. Сделка
В 1972 году, в рамках советско-американской торговой сделки, компания «PepsiCo» стала дистрибьютором водки «Столичная» в США, а «Пепси-Кола» начала продаваться в СССР: первая партия прибыла в апреле 1973 года. Советский Союз закупал концентрат «Пепси» за доллары, полученные от продажи водки, преодолевая проблему неконвертируемой валюты. В 1974 году в Новороссийске был запущен первый завод «Пепси-Колы» в СССР. В 1990 году был заключен новый десятилетний бартерный контракт на 3 миллиарда долларов, предусматривающий обмен водки на концентрат «Пепси». В том же году «PepsiCo» открыла первый ресторан «Pizza Hut» в СССР.
По вертикали:
1. Спонсор
Спонсорская деятельность «PepsiCo» охватывает различные виды спорта. Компания является официальным партнером Национальной футбольной лиги (NFL), Национальной хоккейной лиги (NHL) и Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). До 2015 и 2017 годов «Пепси» спонсировала Высшую футбольную и бейсбольную лиги, прежде чем эти лиги подписали соглашения с «Кока-Колой». «PepsiCo» принадлежат права на название «Pepsi Center» в Денвере. Гонщик Джефф Гордон сотрудничает с «Пепси» с 1997 года, а на его машину нанесен логотип компании. «Пепси» также спонсирует международные команды по крикету, включая сборную Пакистана, на чьей форме размещен логотип бренда.
2. Брэд
«Пепси», изначально известный как «Напиток Брэда», был создан фармацевтом Калебом Брэдхемом в 1893 году в Нью-Берне, Северная Каролина. Именно в своей аптеке Брэдхем начал продавать этот газированный напиток.
3. Смайл
В 2008 году PepsiCo предприняла попытку ребрендинга, представив новый логотип в виде смайла. Предполагалось, что каждый вариант напитка получит уникальную «улыбку»: широкую для «Пепси MAX», среднюю для классической «Пепси» и легкую для «Пепси Лайт». Но от этой идеи вскоре отказались, вернувшись к классическому логотипу. В интернете новый дизайн вызвал волну критики, особенно после появления версии логотипа, изображающей страдающего ожирением человека, что стало популярным интернет-мемом и акцентировало внимание на проблемах, связанных с употреблением напитка.
4. Гут
В 1923 году компания «Пепси-Кола» обанкротилась из-за финансовых трудностей, вызванных ростом цен на сахар после Первой мировой войны. Торговую марку и активы приобрел Рой Мегаргель, но не сумел найти финансирование. Впоследствии «Пепси-Кола» перешла к Чарльзу Гуту, президенту Loft, Inc. и производителю конфет. Гут, недовольный отказом «Кока-Колы» предоставить ему скидки, решил заменить ее в своих торговых автоматах на «Пепси» и поручил химикам Loft изменить формулу сиропа напитка.
5. Джингл
Узнаваемость бренда «Пепси-Кола» значительно возросла благодаря музыкальной рекламной кампании на радио. Особую популярность приобрел джингл «Никель», впервые записанный «Tune Twisters» в 1940 году. Эта успешная рекламная стратегия в период экономического кризиса позволила «Пепси-Коле» удвоить прибыль в период с 1936 по 1938 год.
6. Название
Название «Пепси» происходит от греческого слова «пепсис», обозначающего пищеварение. Изначально напиток рекламировался как средство от диспепсии, несварения желудка, хотя пепсин, вещество, способствующее улучшению пищеварения, никогда не входил в его состав.
Интересные факты о «Пепси-Коле»:
- Во время съемок рекламного ролика «Пепси» в Лос-Анджелесе 27 января 1984 года Майкл Джексон получил серьезные ожоги из-за взрыва фейерверка, в результате чего у него загорелись волосы. Артисту наложили 20 швов. Позже Джексон подтвердил, что пересадка кожи после этих ожогов стала одной из двух пластических операций, которые он перенес за всю жизнь.
- Актриса Джоан Кроуфорд стала лицом «Пепси» после замужества с президентом компании Альфредом Н. Стилом. Она активно участвовала в рекламных роликах, телешоу и конкурсах красоты, представляя бренд. Продукция «Пепси» также стала появляться в ее поздних фильмах. После смерти Стила в 1959 году, Кроуфорд была назначена в совет директоров «Пепси-Кола», где проработала до 1973 года.
- Pepsiman — супергерой и официальный талисман «Пепси» в Японии. Этот персонаж, созданный канадским художником Трэвисом Шаре в начале 1990-х, появлялся в рекламных роликах, играх «Fighting Vipers» и «Pepsiman» для PlayStation. Его задача в рекламе — доставлять «Пепси» жаждущим людям, часто сталкиваясь после этого с комичными и травматичными ситуациями. Существует также женская версия Pepsiman, появившаяся в рекламе лишь однажды. У Pepsiman спортивное телосложение и металлический серебристый костюм с логотипом «Пепси» на груди.
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