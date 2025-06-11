Минтруда: безработные белорусы смогут обучаться вождению за счет бюджета

Минтруда сообщило, что безработные белорусы смогут обучаться вождению за счет бюджета. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, что белорусское правительство приняло постановление № 312 от 9 июня 2025 года. Указанный документ вносит изменения в четыре ранее принятых постановления Совета министров, которые касаются занятости населения и расширяет возможности трудоустройства для различных категорий граждан.
В Минтруда отметили, что одним из новшеств оказалось расширение круга организаций, у которых будет возможность привлекать молодежь к временной работе с государственной поддержкой. Теперь речь идет про любые предприятия вне зависимости от их формы собственности (ранее такая возможность была только у бюджетных организаций).
Кроме того, были внесены изменения в Положения об организации обучения и трудоустройства по направлению службы занятости.
«Впервые введена возможность обучения на водительские категории (включая сельхозтехнику)», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что подобное создаст стимулы для повышения заинтересованности у безработных в трудоустройстве, в том числе для работы в сельскохозяйственных организациях. Для нанимателей подобное поможет в решении кадровых вопросов.
В Минтруда заметили, что появилась возможность дистанционного обучения безработных белорусов. Вместе с тем предусматривается компенсация расходов на аренду жилья в том случае, если обучение проходит в другом городе, а в общежитии отсутствуют свободные места.
Также был определен порядок взаимодействия службы занятости с нанимателями по вопросам, касающимся трудоустройства безработных после окончания обучения.