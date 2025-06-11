Минтруда: безработные белорусы смогут обучаться вождению за счет бюджета

В Минтруда отметили, что одним из новшеств оказалось расширение круга организаций, у которых будет возможность привлекать молодежь к временной работе с государственной поддержкой. Теперь речь идет про любые предприятия вне зависимости от их формы собственности (ранее такая возможность была только у бюджетных организаций).