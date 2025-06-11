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В Иркутской области построят модульные отели стоимостью около 538 млн рублей

Их возведут в течение 2025−2027 годов.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На строительство модульных отелей Иркутская область получит 538 миллионов рублей из федерального бюджета в качестве субсидий. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, от Приангарья всего было 12 заявок. Часть средств уже поступили в прошлом году, остальную часть выделят в 2026 и 2027 годах.

— Одна из основных задач, которые ставит перед нами нацпроект — создание инфраструктуры для туризма. Из бюджета мы получили весомую сумму. Грамотный подход к реализации, заинтересованность предпринимателей и позволят достичь целей, — рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Модульные отели представляют из себя быстровозводимые конструкции, которые имеют все необходимое для комфортного проживания.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре 16 школьников получили паспорта.