В Иркутской области построят модульные отели стоимостью около 538 млн рублей

На строительство модульных отелей Иркутская область получит 538 миллионов рублей из федерального бюджета в качестве субсидий. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, от Приангарья всего было 12 заявок. Часть средств уже поступили в прошлом году, остальную часть выделят в 2026 и 2027 годах.