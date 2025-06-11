В Иркутской области построят модульные отели стоимостью около 538 млн рублей

На строительство модульных отелей Иркутская область получит 538 миллионов рублей из федерального бюджета в качестве субсидий. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, от Приангарья всего было 12 заявок. Часть средств уже поступили в прошлом году, остальную часть выделят в 2026 и 2027 годах.
— Одна из основных задач, которые ставит перед нами нацпроект — создание инфраструктуры для туризма. Из бюджета мы получили весомую сумму. Грамотный подход к реализации, заинтересованность предпринимателей и позволят достичь целей, — рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.
Модульные отели представляют из себя быстровозводимые конструкции, которые имеют все необходимое для комфортного проживания.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре 16 школьников получили паспорта.