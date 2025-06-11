Оформление «Флоры-2025» обойдется бюджету Омска в 15 млн рублей

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о поиске подрядчика для изготовления и оформления ландшафтных композиций омской выставки цветоводства и садоводства «Флора-2025». Об этом глава города сообщил сегодня, 11 июня, в своем телеграм-канале.
«В этом году 73-я городская выставка пройдет под девизом “Во славу былого, во имя будущего…”. В планах — подготовить восемь инсталляций, состоящих из флористических фигур, конструкций и цветочного оформления. Все они будут размещены в Выставочном сквере. А центральной композицией выставки станет “Вечный огонь” высотой в 6,2 метра. Ее разместят на газоне между павильонами слева от центральной аллеи сквера», — сообщил Сергей Шелест.
Победитель аукциона, начальная цена которого установлена в размере 15 миллионов рублей, будет определен 23 июня, отметил мэр.