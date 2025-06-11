Оформление «Флоры-2025» обойдется бюджету Омска в 15 млн рублей

«В этом году 73-я городская выставка пройдет под девизом “Во славу былого, во имя будущего…”. В планах — подготовить восемь инсталляций, состоящих из флористических фигур, конструкций и цветочного оформления. Все они будут размещены в Выставочном сквере. А центральной композицией выставки станет “Вечный огонь” высотой в 6,2 метра. Ее разместят на газоне между павильонами слева от центральной аллеи сквера», — сообщил Сергей Шелест.