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В ФК «Ростов» не планируют кардинальных изменений в основном составе команды

Ключевые игроки и тренеры ФК «Ростов» останутся в команде.

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Источник: Комсомольская правда

ФК «Ростов» продолжает работать в штатном режиме, кардинальные изменения в составе команды не планируются. Такое заявление сделал президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц.

— В последнее время распространяется много недостоверной информации. Что касается главной команды «Ростова», то кардинальных изменений в основном составе не планируется. Касаемо тренеров, штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат подготовку к сезону 2025/2026, — прокомментировал Арташес Арутюнянц.

Президент ростовского ФК добавил, что сейчас «ведется активная трансферная и селекционная работа». Цель — формирование сбалансированного основного состава и точечное усиление отдельных позиций.

Напомним, ранее по решению совета директоров ФК «Ростов» на должность генерального директора назначили Игоря Гончарова. Кадровую перестановку согласовали в связи с истечением контракта с Вадимом Рыбаковым.

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