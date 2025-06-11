В ФК «Ростов» не планируют кардинальных изменений в основном составе команды

ФК «Ростов» продолжает работать в штатном режиме, кардинальные изменения в составе команды не планируются. Такое заявление сделал президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц.
— В последнее время распространяется много недостоверной информации. Что касается главной команды «Ростова», то кардинальных изменений в основном составе не планируется. Касаемо тренеров, штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат подготовку к сезону 2025/2026, — прокомментировал Арташес Арутюнянц.
Президент ростовского ФК добавил, что сейчас «ведется активная трансферная и селекционная работа». Цель — формирование сбалансированного основного состава и точечное усиление отдельных позиций.
Напомним, ранее по решению совета директоров ФК «Ростов» на должность генерального директора назначили Игоря Гончарова. Кадровую перестановку согласовали в связи с истечением контракта с Вадимом Рыбаковым.
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