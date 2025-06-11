В ФК «Ростов» не планируют кардинальных изменений в основном составе команды

— В последнее время распространяется много недостоверной информации. Что касается главной команды «Ростова», то кардинальных изменений в основном составе не планируется. Касаемо тренеров, штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат подготовку к сезону 2025/2026, — прокомментировал Арташес Арутюнянц.