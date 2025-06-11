Температура поверхности мирового океана приблизилась к историческому максимуму

Высокую температуру поверхности мирового океана ученые объясняют тем, что он поглощает 25−30% выбросов углекислого газа в атмосфере и около 90% излишков тепла. Как считают климатологи, благодаря этому Мировой океан остается главным природным тормозом глобального потепления. Однако ученые опасаются, что это может вызвать кардинальные перестройки в экосистемах морей. В частности, потепление и закисление вод Мирового океана мешает коралловым полипам захватывать ионы кальция и угольной кислоты, что может привести к разрушению коралловых рифов. Климатологи также опасаются, что эти процессы могут ускорить размножение одноклеточных водорослей, а значит, резко ухудшить снабжение кислородом остальных обитателей морей.