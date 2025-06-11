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Температура поверхности мирового океана приблизилась к историческому максимуму

Ученые объясняют это тем, что он поглощает 25−30% выбросов углекислого газа в атмосфере и около 90% излишков тепла.

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БРЮССЕЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Температура поверхности мирового океана в мае достигла второго по величине значения за всю историю наблюдений. Об этом сообщила европейская Служба по изменению климата «Коперник».

«Средняя температура поверхности морей в мире в мае 2025 составила 20,79 градусов, что на 0,14 градуса меньше рекордной температуры, зафиксированной в мае 2024», — указали специалисты.

Высокую температуру поверхности мирового океана ученые объясняют тем, что он поглощает 25−30% выбросов углекислого газа в атмосфере и около 90% излишков тепла. Как считают климатологи, благодаря этому Мировой океан остается главным природным тормозом глобального потепления. Однако ученые опасаются, что это может вызвать кардинальные перестройки в экосистемах морей. В частности, потепление и закисление вод Мирового океана мешает коралловым полипам захватывать ионы кальция и угольной кислоты, что может привести к разрушению коралловых рифов. Климатологи также опасаются, что эти процессы могут ускорить размножение одноклеточных водорослей, а значит, резко ухудшить снабжение кислородом остальных обитателей морей.