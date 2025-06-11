В Межгорье остались без водительских прав 15 человек с серьезным заболеванием

Прокуратура башкирского города Межгорье добилась лишения водительских прав 15 граждан, состоящих на учете у нарколога-психиатра. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки прокуроры выявили, что эти граждане, имея диагноз «психическое расстройство», продолжали управлять транспортными средствами. Согласно законодательству, данное заболевание является абсолютным противопоказанием для вождения.
Прокуратура обратилась в суд с административными исками о прекращении права управления транспортными средствами. Все требования надзорного органа были удовлетворены в полном объеме.
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