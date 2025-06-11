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Как распознать финансовую пирамиду?

Эксперт назвал признаки, по которым обычный человек может распознать финансовую пирамиду.

Как создавалась новая Россия
Источник: Unsplash

После краха злополучной МММ финансовые пирамиды не исчезли, ушлые дельцы по-прежнему выманивают деньги у доверчивых граждан. Только за 2024 год Банк России выявил и закрыл деятельность более 5,5 тыс. таких организаций. Как распознать, что вам предлагают вложить свои сбережения именно в финансовую пирамиду, aif.ru объяснил завкафедрой департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

«Размытые, неконкретные, но очень привлекательные и выгодные обещания являются одним из главных отличительных признаков финансовых пирамид, — говорит эксперт. — Сайт организации может изобиловать “умными” терминами, восторженными рецензиями малоизвестных людей, но четких ответов на простые вопросы об условиях участия там, скорее всего, не будет».

Организаторы пирамид играют на желании быстро и много заработать. Поэтому стоит запомнить простое правило — чем выше декларируемая прибыльность, тем сомнительнее предложение.

«Должно насторожить ощутимое превышение предлагаемой доходности над среднерыночной, — призывает Цыганов. — Прибыль в 50%-100% годовых малообъяснима, скорее всего, это ловушка».

Использование методов сетевого маркетинга также должно настроить на критический лад.

«На финансовую пирамиду может указывать принцип “приведи двух друзей, и получи лучшие условия”, — подчеркнул эксперт. — А также наличие якобы гарантий и рекламирование во второстепенных СМИ, в интернете и через “сарафанное” радио, когда информация распространяется так, чтобы не привлекать внимания надзорных и правоохранительных органов».

Наличие одного из приведенных признаков должно насторожить, заставить отнестись к предложению максимально критично, но в некоторых случаях их можно усмотреть и в деятельности вполне добропорядочных организаций.

«Например, отдельные банки совершенно законно предлагают повышенную доходность по депозитам тем клиентам, которые привели еще одного вкладчика, — указал Цыганов. — Но совокупность всех признаков у одной организации с высокой вероятностью просигнализирует, что перед вами финансовая пирамида».