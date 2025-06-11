Как распознать финансовую пирамиду?

После краха злополучной МММ финансовые пирамиды не исчезли, ушлые дельцы по-прежнему выманивают деньги у доверчивых граждан. Только за 2024 год Банк России выявил и закрыл деятельность более 5,5 тыс. таких организаций. Как распознать, что вам предлагают вложить свои сбережения именно в финансовую пирамиду, aif.ru объяснил завкафедрой департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.