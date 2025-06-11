Как распознать финансовую пирамиду?

После краха злополучной МММ финансовые пирамиды не исчезли, ушлые дельцы по-прежнему выманивают деньги у доверчивых граждан. Только за 2024 год Банк России выявил и закрыл деятельность более 5,5 тыс. таких организаций. Как распознать, что вам предлагают вложить свои сбережения именно в финансовую пирамиду, aif.ru объяснил завкафедрой департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
«Размытые, неконкретные, но очень привлекательные и выгодные обещания являются одним из главных отличительных признаков финансовых пирамид, — говорит эксперт. — Сайт организации может изобиловать “умными” терминами, восторженными рецензиями малоизвестных людей, но четких ответов на простые вопросы об условиях участия там, скорее всего, не будет».
«Должно насторожить ощутимое превышение предлагаемой доходности над среднерыночной, — призывает Цыганов. — Прибыль в 50%-100% годовых малообъяснима, скорее всего, это ловушка».
Использование методов сетевого маркетинга также должно настроить на критический лад.
«На финансовую пирамиду может указывать принцип “приведи двух друзей, и получи лучшие условия”, — подчеркнул эксперт. — А также наличие якобы гарантий и рекламирование во второстепенных СМИ, в интернете и через “сарафанное” радио, когда информация распространяется так, чтобы не привлекать внимания надзорных и правоохранительных органов».
Наличие одного из приведенных признаков должно насторожить, заставить отнестись к предложению максимально критично, но в некоторых случаях их можно усмотреть и в деятельности вполне добропорядочных организаций.
«Например, отдельные банки совершенно законно предлагают повышенную доходность по депозитам тем клиентам, которые привели еще одного вкладчика, — указал Цыганов. — Но совокупность всех признаков у одной организации с высокой вероятностью просигнализирует, что перед вами финансовая пирамида».