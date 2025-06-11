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В Омской области работают 20 иностранных педагогов

Большинство из них — граждане Казахстана.

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Источник: Om1 Омск

В Омской области в образовательных учреждениях работают 20 иностранных педагогов. Из них 16 человек занимаются преподаванием. Об этом сообщает ngs55.ru, ссылаясь на информацию от регионального Министерства образования.

По данным ведомства, большинство иностранных специалистов — граждане Казахстана. Это объясняется действующим соглашением в рамках Евразийского экономического союза, которое позволяет гражданам Казахстана и Беларуси трудиться в России без необходимости получения специального разрешения.

Некоторые из иностранных учителей участвуют в программе добровольного переселения и находятся в ожидании получения российского гражданства. В Министерстве образования также отметили, что в школы не принимают трудовых мигрантов из других стран.