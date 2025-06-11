В Омской области работают 20 иностранных педагогов

В Омской области в образовательных учреждениях работают 20 иностранных педагогов. Из них 16 человек занимаются преподаванием. Об этом сообщает ngs55.ru, ссылаясь на информацию от регионального Министерства образования.
По данным ведомства, большинство иностранных специалистов — граждане Казахстана. Это объясняется действующим соглашением в рамках Евразийского экономического союза, которое позволяет гражданам Казахстана и Беларуси трудиться в России без необходимости получения специального разрешения.
Некоторые из иностранных учителей участвуют в программе добровольного переселения и находятся в ожидании получения российского гражданства. В Министерстве образования также отметили, что в школы не принимают трудовых мигрантов из других стран.