В Самаре девять школ останутся без десятых классов

В Самаре в девяти школах не будет 10-х классов из-за желания всех учеников уйти после девятого. Об этом сообщает 63.RU со ссылкой на городскую администрацию.
«По информации департамента образования Самары, в девяти общеобразовательных учреждениях не откроют 10-е классы, так как по состоянию на 9 июня отсутствуют заявления на обучение в 10 классе», — рассказали чиновники.
Такая ситуация сложилась в школах №№ 8, 15, 39, 51, 59, 62, 80, 134, 141. При этом отмечается, что результаты ГИА не влияют на поступление в 10-й класс и образовательная организация не должна отказывать ученикам в принятии.
Исключением является отсутствие свободных мест по отдельным программам. В этом году программу основного общего образования окончили 12232 школьника, из них в 10-й класс планируют поступить только 5479 человек, что составляет 44,7%.